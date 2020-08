Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 1° agosto 2020 che ribadisce l’obbligo di utilizzo mascherina e di rispetto della distanza di almeno un metro nei luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Si ribadisce:

obbligo di utilizzo di protezioni per le vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico compresi mezzi di trasporto e in ogni occasione in cui non sia possibile mantenere continuativamente la distanza di sicurezza (obbligo non per bambini sotto i sei anni, persone con disabilità non compatibili con l’uso della mascherina);

obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.

Questo il commento del ministro della Salute Speranza:

“È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus”.

