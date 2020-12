Per effetto della diffusione e della necessità di studio della variante inglese del Covid il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 20 dicembre 2020 una nuova ordinanza che dispone il blocco dei voli in arrivo dalla Gran Bretagna.

Ordinanza 20 dicembre 2020. Vietato l’ingresso ai passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna. Obbligo tampone antigenico o molecolare per chi ha transitato nei territori in esame negli ultimi 14 giorni.



“Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone”.

Ministero Salute firmata ordinanza blocco voli Gran Bretagna

