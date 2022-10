Pubblicata dal Ministero della Salute l’ordinanza del 29 settembre 2022

Indicazioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 31 ottobre 2022.

Riguarda lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani.

I soggetti citati nei luoghi citati hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non interessa bambini sotto i sei anni, persone che non possono indossarli o che devono comunicare con pazienti con disabilità nel caso in cui i dispositivi siano un impedimento.

