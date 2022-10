Covid. Con una nota del 28 ottobre 2022 il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato novità in merito alla pubblicazione dei bollettini e al personale sanitario soggetto a sospensione per inadempienza dell’obbligo vaccinale.

Il ministro annuncia che la pubblicazione dei bollettini non sarà più giornaliera ma settimanale “fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.

Previsto quindi per quanto riguarda il personale sanitario “il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione” prevista al 31 dicembre.

“Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione“.

