Il Ministero della Salute con il comunicato 1 luglio 2020 informa sullo stop a partire dal 15 luglio alle istanze di autorizzazione in deroga di prodotti disinfettanti (PT1-PT2-PT4) avviata il 6 aprile 2020.

La decisione è stata presa per il termine della carenza sul mercato di prodotti disinfettanti. Le procedure per le autorizzazione all’immissione in commercio e per la produzione di presidi medico chirurgici riprenderanno con il normale iter.

400 finora le richieste approvate e 100 nuovi prodotti autorizzati, 250 autorizzazioni previste per i prossimi mesi.

