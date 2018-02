ROMA – Norme tecniche per le costruzioni. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 che riporta Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. Nuovo testo che va a sostituire integralmente quello approvato con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

Le nuove norme tecniche entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’articolo 2 chiarisce: “Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati,

nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”. Per contratti già affidati e progetti esecutivi solo con consegna lavori in cinque anni e per quanto riguarda i progetti soltanto se redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Opere private: si possono applicare le norme tecniche previgenti fino a conclusione e collaudo statico nei casi di opere in esecuzione o con progetto esecutivo depositato.

Info: Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento Norme tecniche costruzioni

