Con nota n. 288 del 15 luglio 2025 l’Inl ha fornito indicazioni sull’incremento di crediti aggiuntivi per la patente a crediti.

La nota riguarda i crediti aggiuntivi derivanti dalle seguenti condizioni:

anzianità iscrizione CCIAA;

possesso certificazione di un SGSL:

asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;

certificazione SOA di classifica I;

certificazione SOA di classifica II;

consulenza e monitoraggio da parte Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale con esito positivo.

Riporta istruzioni operative e scadenze per la rettifica di requisiti inseriti erroneamente, casi che potrebbero comportare la sottrazione dei crediti a termine di attività ispettive, deleghe d’ufficio.

“Si segnala che per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025 a soggetti non presenti nell’archivio delle Camere di Commercio sono in corso operazioni di verifica di congruità dei dati inseriti”.

