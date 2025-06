Pubblicato online il 27 giugno dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 43/2025 sulle nuove modalità di visualizzazione della Patente a crediti sulla piattaforma online.

Il decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 31 maggio 2025 riporta le nuove modalità di ostensione online dei dati relativi alle patenti attraverso la piattaforma gestita dallo stesso Ispettorato.

Indica quali le informazioni che verranno riportate (impresa/lavoratore autonomo, riepilogo patente, provvedimenti) e chi potrà visualizzarle, ovvero i soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente:

“a) titolari della patente o loro delegati;

b) pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) responsabile dei lavori;

f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Accesso tramite Spid, CIE o strumenti di autenticazione equivalenti.

Il 1° luglio alle ore 11.30 previsto un incontro in streaming YouTube nel corso del quale verranno illustrate le novità del decreto.

