Tessere di identificazione dei lavoratori sul cantiere. Questo il tema del nuovo documento Eu-Osha, che analizza quanto l’impiego delle tessere di riconoscimento possa essere utile alla gestione della sicurezza e alla riduzione degli infortuni sul lavoro.

Una nuova rierca, in inglese, che riguarda uno dei settori lavorativi considerati ad alto rischio, e che riporta dati derivanti da letteratura, interviste e risultanze di spezioni sul lavoro, alisi di norme e provvedimenti.

Le tessere possono agevolare le imprese nella trasparenza per quanto riguarda il lavoro irregolare e nella gestione della forza lavoro addetta alla conduzione di macchinari per i quali siano necessari abilitazioni e certificati.

“Tuttavia, la loro attuazione comporta una serie di sfide sul piano etico, tecnico e pratico. Per questo motivo, il riscontro delle parti interessate è fondamentale per ridurre al minimo gli effetti indesiderati e promuoverne l’adozione in tutta Europa.

Tessera di identificazione dei lavoratori e loro utilizzo per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Inail

La relazione segnalata da Inail

