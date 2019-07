Come noto il Decreto Legislativo 81/2008 con l’articolo 73, stabilisce l’obbligo di formazione mirata per gli operatori addetti all’impiego di attrezzature particolari: “il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: A. alle condizioni di impiego delle attrezzature; B. alle situazioni anormali prevedibili.”.

Con il comma 5 dello stesso articolo il legislatore ha demandato a provvedimenti di successiva emissione, l’individuazione delle “attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione” Tale disposizione è stata recepita con l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, pubblicato in GU nr 60 del 12 marzo 2012, che con l’allegato A individua le attrezzature e con i successivi allegati identifica i percorsi formativi specifici per ognuna di queste. In particolare, la lettera b dell’articolo 1.1 del citato allegato A, definisce le gru a torre come “gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.”

L’allegato 5 specifica quindi modalità, contenuti e durata della formazione mirata per gli addetti che movimentano gru a torre. La formazione deve avere una durata minima di 12 -16 ore, ed essere rivolta ai gruisti che devono essere in possesso di almeno una delle abilitazioni previste dall’allegato V, in relazione alla tipologia di attrezzatura che movimentano. La norma stabilisce che il percorso formativo sia organizzato su tre moduli propedeutici l’uno all’altro.

Tutto626 propone il corso per operatori di gru a torre che prepara gli addetti alla movimentazione delle apparecchiature di sollevamento fornendo le necessarie conoscenze tecniche e giuridiche.

