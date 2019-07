L’articolo 73 del Testo Unico della Sicurezza, con il comma 1 prevede l’obbligo per i Datori di Lavoro di assicurare formazione tecnica specifica agli addetti alle operazioni con strumentazioni e attrezzature pericolose, in relazione alle condizioni di impiego e alla gestione delle situazioni di emergenza. Con il comma 5 dello stesso articolo il legislatore ha previsto che tali attrezzature siano identificate tramite apposito Accordo tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Permanente.

L’accordo del 12 febbraio 2012, in vigore dal 12 marzo 2013, ha provveduto a individuare con l’allegato A, le attrezzature per le quali sia richiesta la formazione specifica e l’addestramento abilitanti all’impiego. Tra queste le Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), definite come le “macchine mobile destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio”.

Tutto626 propone un corso di aggiornamento specifico per gli operatori PLE, abilitante al ruolo. Il contenuto del corso sviluppa i seguenti argomenti:

utilizzo corretto delle piattaforme;

caratteristiche e requisiti della piattaforma di lavoro elevabile

tipi di controlli e manutenzione;

comunicazione di messa in servizio;

prima verifica periodica;

verifiche periodiche successive alla prima;

informazione, formazione e addestramentoscelta della piattaforma in base all’altezza di lavoro;

principali fattori di rischio e relative misure di prevenzione.

