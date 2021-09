Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° settembre 2021 l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 sull’adozione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.

Linee guida del Governo concordate con concordate con Regioni, Province autonome, Anci e Upi. Qui la nota del Ministero dei Trasporti.

L’ordinanza è in vigore dal 1° settembre 2021. Il nuovo documento sostituisce integralmente le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in

materia di trasporto pubblico allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

I coefficienti di riempimento previsti possono essere applicati anche in deroga all’art. 31, comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Regioni e Province autonome hanno tempo fino al 2 settembre per inviare sulla base di tali linee guida eventuali piani di potenziamento locali.

Il testo riporta misure definite di sistema, come articolazione orario lavoro, Tavoli prefettizi, responsabilità degli utenti, aumento corse, sanificazione, dispenser, vigilanza, vendita biglietti accessi, gestione passeggeri, separatori e raccomandazioni dettagliate per tutti gli utetni dei servizi di trasporto pubblico.

Quindi la serie di allegati tecnici per le singole modalità di trasporto:

areo,

marittimo e portuale,

ferroviario di interesse nazionale e libero mercato,

commerciale e non di linea,

trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni.

Slide della Presidenza del Consigli dei Ministri

Di seguiti le slide pubblicate da Palazzo Chigi sul proprio profilo Facebook sull’uso del green pass nei trasporti.

