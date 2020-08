Sono state pubblicate dal Miur le linee guida per la scuola 0-6 anni approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 31 luglio 2020.

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. Il testo riporta indicazioni organizzative per la ripresa e lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche per la fascia d’età 0-6 anni.

Derivante dal confronto e da lavoro coordinato che ha coinvolto Ministero dell’Istruzione, Ministeri competenti, Regioni, Anci, quindi scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati, va ad affiancare li Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formativein tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020.

Si occupa di:

Corresponsabilità educativa; Stabilità dei gruppi; Organizzazione degli spazi; Aspetti organizzativi; Figure professionali; Rifezione e riposo pomeridiano; Protocolli di sicurezza; Formazione del personale; Disabilità e inclusione; Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico.

Dpi per tutto il personale. Mascherine non obbligatorie per i bambini.

“In riferimento all’adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori anche nell’otica del contenimento del contagio da SARS-Cov-2 e di tutela dei lavoratori fragili si rimanda a quanto indicato:

