Legge di Bilancio 2021. Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota che riassume i provvedimenti in materia lavoro della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020.

La nota del Ministero del Lavoro segnala:

proroga dodici settimane integrazione salariale;

blocco licenziamenti al 31 marzo 2021;

1 miliardo al Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per autonomi;

incentivi assunzioni 2021 iscritti Inpgi;

Garanzia di occupabilità dei lavoratori per Reddito cittadinanza, Naspi, cassa integrazione;

incremento Fondo lavoratrici madri, 50 milioni per il rientro delle madri dopo il parto, assegno 500 euro per madri sole disoccupate o monoreddito con figlio con disabilità del 60%;

obbligo astensione padre lavoratore di 1 giorno per nascita figlio e morte perinatale;

10 giorni congedo paternità lavoratore dipendente;

sospensione versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere;

10 milioni di euro 2021 al Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;

+15% rendita in favore dei lavoratori esposti all’amianto dal gennaio 2021, 10 mila euro per malati di mesotelioma per esposizione familiare a lavoratori o ambientale;

Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore;

estensione al 28 febbraio 2021 misure tutela lavoratori fragili e con disabilità grave, smart working e formazione da remoto;

sostegno lavoratori della pesca per emergenza Covid;

180 milioni per servizi sociali territoriali;

Fondo di 25 milioni di euro 2021, 2022 e 2023 per i caregiver familiari;

proroga Ape sociale al 31 dicembre 2021.

Info: Ministero Lavoro misure Legge Bilancio 2021

