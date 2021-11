Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.277 del 20 novembre 2021 la Legge 19 novembre 2021, n. 165 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. In vigore dal 21 novembre 2021.

Riassumiamo in elenco le novità introdotte:

pubblico e privato: i lavoratori possono chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 e vengono di conseguenza esonerati dai controlli per il tempo di validità del certificato stesso;

pubblico e privato: nessuna sanzione in caso di certificazione verde in scadenza durante la prestazione lavorativa e "la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro";

sospensione lavoratori sprovvisti di certificazione verde nelle aziende sotto i quindici dipendenti: “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni ((lavorativi, rinnovabili fino al)) predetto termine del 31 dicembre 2021 , (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso) “;

i datori di lavoro tori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione;

attività teatrali a scuola: stesse regole delle attività didattiche;

lavoro in somministrazione: verifica certificazione verde è onere dell'utilizzatore, al somministratore spetta informare i lavoratori sulle prescrizioni.

Il testo coordinato della Legge 21 settembre 2021 n.127, gli aggiornamenti sono evidenti e in grassetto corsivo.

