Con una nota del 20 dicembre 2021 Ema ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino Nuvaxovid prodotto da Novavax, per persone sopra i diciotto anni.

Novavax è un vaccino che lavora per preparare il corpo a difendersi dal Covid tramite il sistema immunitario. Utilizza la proteina spike presente nel Sars -Cov- 2 ma riprodotta in una versione apposita in laboratorio, per indurre una risposta contemporanea di anticorpi e cellule immunitarie.

L’efficacia finora osservata è di circa il 90% nella prevenzione dei casi sintomatici.

Effetti indesirati lievi e moderati: dolorabilità o dolore al sito di iniezione, stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, sensazione generale di malessere, dolori articolari e nausea o vomito.

Novavax potrà essere somministrato in due dosi distanti tre settimane.

