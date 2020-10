Pubblicato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Decreto ministeriale del 14 ottobre 2020 di individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.

In vigore dal 14 ottobre il provvedimento riporta in allegato I l’elenco degli sport definiti da contatto. Sono le discipline vietate a livello amatoriale. Questo l’articolo 1 comma 6 lettera g del Dpcm 13 ottobre:

“g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello sport e’ consentito, da parte delle societa’ professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e societa’ dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline

sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;



sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attivita’ connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo”.

