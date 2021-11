Facendo seguito alla comunicazione Aifa del 3 novembre 2021 il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n.50080 del 3 novembre 2021 sull’aggiornamento delle indicazioni riguardanti le dosi booster.

Viene ratificata quindi la raccomandazione sulla dose booster con vaccino a m-RNA per i vaccinati con Janssen, a 180 giorni di distanza dalla prima-unica dose.

La dose booster sarà con Pfizer/BioNTech o Spikevax di Moderna. Così la circolare: “Si rappresenta che, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, tutti i soggetti vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna)”.

