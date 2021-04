Pubblicata dal Ministero della Salute la nota stampa del 20 aprile con la quale si raccomanda l’uso del nuovo vaccino Janssen – Johnson & Johnson per gli over 60.

La raccomandazione deriva dalle conclusioni Ema -Prac ancora del 20 aprile che hanno evidenziato benefici superiori a rischi e rari casi di trombosi associata a trombocitopenia su over 60.

Così il Ministero della Salute “il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria”.

Ema

Coaguli di sangue insoliti con piastrine basse come effetti collaterali molto rari, rapporto rischi benefici positivo. Questo quanto dichiarato dall’Ema – Prac il 20 aprile in merito al vaccino Janssen.

Ema ha analizzato le prove disponibili provenienti dagli USA dove al 13 aprile sono state somministrate 7 milioni di dosi: otto segnalazioni di casi di coagulo uno dei quali con esito fatale.

I casi in esame hanno interessato persone con meno di 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, in maggioranza donne. Trombosi delle vene del cervello, dell’addome e nelle arterie, associati a bassi livelli di piastrine. Condizioni simili a quanto già osservato per AstraZeneca, probabilmente dovute a una risposta immunitaria al vaccino, trombocitopenia.

Come già avvenuto per AstraZeneca, Ema insieme alla valutazione del vaccino ha riportato indicazioni per il pubblico e per gli operatori sanitari per riconoscere e intervenire sugli eventuali casi di trombosi.

Informazioni per il pubblico.

“Casi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse si sono verificati in persone che hanno ricevuto il vaccino COVID-19 di Janssen negli Stati Uniti.

Il rischio di avere questo effetto collaterale è molto basso, ma le persone che riceveranno il vaccino dovrebbero comunque essere consapevoli dei sintomi in modo da poter ottenere un trattamento medico tempestivo per aiutare il recupero ed evitare complicazioni.

Gli individui devono cercare cure mediche urgenti se hanno uno dei seguenti sintomi nelle tre settimane successive alla vaccinazione con il vaccino COVID-19 Janssen:

fiato corto

dolore al petto

gonfiore alle gambe

persistente dolore addominale (pancia)

sintomi neurologici, come mal di testa grave e persistente o visione offuscata

minuscole macchie di sangue sotto la pelle oltre il sito di iniezione.

Parla con il tuo medico o contatta le autorità sanitarie nazionali competenti in caso di domande sulla vaccinazione”.

Info: dichiarazione Ema 20 aprile 2021 sul vaccino Janssen

