Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 novembre il Decreto Ristori Quater con ulteriori misure economiche per l’emergenza Covid. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020 come Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il nuovo Decreto- legge stanzia 8 miliardi per effetto dello scostamento di bilancio e attiva le seguenti misure, riassunte nella nota del Governo pubblicata il 30 novembre:

proroga secondo acconto Irpef, Ires e Irap al 10 dicembre 2020 , al 30 aprile con fatturato sotto i 50 milioni nel 2019 e calo del 33%, per Dpcm 3 novembre, zona rossa e ristoranti zona arancione;

, al 30 aprile con fatturato sotto i 50 milioni nel 2019 e calo del 33%, per Dpcm 3 novembre, zona rossa e ristoranti zona arancione; sospensione contributi ritenute e Iva di dicembre aziende con fatturato inferiore a 50 milioni e perdite 33% novembre, aziende dopo il 30 novembre 2019, attività Dpcm 3 novembre, zone rosse, ristoranti zone arancione e rossa, tour operator agenzie di viaggio e alberghi zona rossa;

proroga dichiarazione redditi e Irap al 10 dicembre ;

; proroga definizione agevolata al 1° marzo 2021;

razionalizzazione rateizzazioni;

proroga PREU sale gioco, un quinto e il resto dal 22 gennaio 2021;

nuovi codici Ateo per contributi a fondo perduto;

indennità una tantum 1000 euro stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, vendite a domicilio;

stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, vendite a domicilio; 95 milioni Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive;

800 euro dicembre indennità lavoratori sport;

350 milioni settore fiere e congressi tramite fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, 90 milioni cinema e audiovisivo, 10 milioni agenzie viaggio e tour operator;

62 milioni Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 6,5 milioni per compensi accessori;

250 milioni alle Regioni per la riduzione del debito;

500 milioni per internazionalizzazione imprese.

Info: Consiglio Ministri n.81 29 novembre 2020 Decreto Ristori Quater

