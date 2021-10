Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2021 n.40 il decreto legge Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Sarà in vigore da lunedì 11 ottobre 2021.

Questa la nota del Governo sulle misure approvate. Riassumiamo in elenco:

100% spettatori teatri, sale da concerto, cinema, locali musica dal vivo, all’aperto e al chiuso, in zona bianca e con certificazione verde Covid ;

spettatori teatri, sale da concerto, cinema, locali musica dal vivo, all’aperto e al chiuso, ; stop distanza di 1 metro nei musei;

75% all’aperto e 60% al chiuso capienza eventi sportivi;

75% all’aperto e 50% al chiuso discoteche, dovrà essere garantito utilizzo impianti areazione senza ricircolo;

chiusura alla seconda violazione degli adempimenti elencati.

Ti potrebbe interessare