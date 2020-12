Decreto Natale. Questo il testo in Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre 2020 del Decreto-legge 18 dicembre 2020 , n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Decreto con le disposizioni per il periodo delle feste natalizie e che riporta i contributi a fondo perduto per la ristorazione.

Per quanto concerne gli spostamenti il decreto prevede:

dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta l’Italia in zona rossa (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020);

(articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020); 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 zona arancione (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020), con spostamenti consentiti dai Comuni sotto i 5mila abitanti e fino a 30km di distanza e vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;

(articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020), con dai Comuni sotto i 5mila abitanti e fino a 30km di distanza e vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia; dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020 consentito “ spostamento verso una sola abitazione privata , ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.

, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. bar e ristoranti chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio, consentito asporto fino alle 22.00 e consegna a domicilio senza limitazione di orari.

Ristori:

stanziati 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 per il settore ristorazione, ovvero Codice Ateco (56 – Attività dei servizi di ristorazione), non per partita Iva attivata da dicembre 2020, ristoro disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrare con accreditamento diretto, contributo equivalente a quello ottenuto tramite Decreto Rilancio.

