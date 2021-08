Approvato dal Consiglio dei Ministri n.32 del 5 agosto 2021 il decreto legge con le misure di sicurezza in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2021-2022, trasporti ed eventi sportivi.

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge). Questa la nota del Governo del 5 agosto che le riassume.

Elenchiamo. Scuola:

ogni attività sarà in presenza , con deroghe locali disposte da Regioni e sindaci in zone arancioni e rosse e per gravi rischi derivanti da focolai Covid;

, con deroghe locali disposte da Regioni e sindaci in zone arancioni e rosse e per gravi rischi derivanti da focolai Covid; obbligo di mascherine;

divieto accesso con sintomatologia da Covid o temperatura superiore a 37,5°;

personale scolastico, universitario e studenti universitari con obbligo Green Pass ;

; deroghe per le università esclusivamente in caso di attività che prevedano la presenza di soli studenti vaccinati o guariti;

previsto un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti:

Green Pass obbligatorio per aerei, navi e traghetti interregionali ad esclusione di quelli operanti sullo stretto di Messina, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, autobus a lunga percorrenza che collegano più di due regioni, autubus a noleggio con conducente non in caso di trasporto pubblico locale e regionale;

aerei, navi e traghetti interregionali ad esclusione di quelli operanti sullo stretto di Messina, treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità, autobus a lunga percorrenza che collegano più di due regioni, autubus a noleggio con conducente non in caso di trasporto pubblico locale e regionale; senza Green Pass per i mezzi di trasporto non citati.

Eventi sportivi:

limite al chiuso portato al 35%;

modalità di assegnazione alternative al distanziamento di un metro in caso di eventi all’aperto.

