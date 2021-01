Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 gennaio 2021 ha approvato nuove misure per l’emergenza Covid. (Decreto n.2 del 14 gennaio 2021 – GU n.10 del del 14 gennaio 2021).

È stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico.

È stato quindi approvato il decreto legge per il contenimento del contagio con le nuove norme in vigore dal 16 gennaio 2021. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. Il testo prevede:

proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’adozione di misure di prevenzione ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

divieto spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 15 febbraio 2021;

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021:

un solo spostamento al giorno verso abitazione privata permesso a due persone conviventi con minori di 14 anni e persone disabili; coprifuoco alle 22.00; spostamenti all’interno della Regione in area gialla e nel Comune aree arancione e rossa;

deroga per spostamenti da Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;

area bianca per rischio basso e contagi per tre settimane sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, area nella quale non si applicheranno i Dpcm per le zone classificate a colori, previsti protocolli specifici e la possibilità di misure integrative e correttive;

piattaforma informativa nazionale sulle vaccinazioni.

La comunicazione alla Camera del ministro della Salute Speranza avvenuta il 13 gennaio 2021.

Info: Consiglio Ministri n.90 del 13 gennaio 2021 comunicato stampa

Ti potrebbe interessare