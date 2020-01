L’Helpdesk Reach informa che sono state avviate da Echa le ispezioni sulle vendite online e sulla presenza nei prodotti di sostanze chimiche, come previsto dal Forum (REF-8).

Le verifiche riguarderanno i prodotti per il pubblico e per i professionisti venduti da piattaforme online, la presenza di sostanze pericolose e le relative informazioni poste in evidenza prima che l’utente proceda all’acquisto.

Oggetto dei controlli saranno le sostanze soggette a restrizione, il rispetto negli oggetti venduti dei limiti e dei requisiti stabiliti dal Reach, pericoli e classe di pericolo delle sostanze e delle miscele come previsto dal Clp, biocidi autorizzati e quelli attualmente in regime transitorio.

La vigilanza verrà effettuata sia sugli annunci pubblicitari online che fisicamente sulle stesse aziende.

Il programma di controlli si concluderà entro il 31 dicembre 2020 e i risultati ottenuti verranno pubblicati entro il 2021.

