Sicurezza nei cantieri. Pubblicato da Inail un bando per la raccolta e la successiva premiazione di buone pratiche per la sicurezza in edilizia. Bando lanciato il 1°luglio che concluderà il proprio percorso con la creazione di un Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili e con una cerimonia ufficiale.

Il bando è aperto a tre categorie di partecipanti: imprese edili, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, enti pubblici.

Per ogni categoria verranno premiate le prime tre buone prassi che riceveranno una targa di merito, verranno presentate nella giornata conclusiva e potranno essere segnalate alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione.

Valutazione a punteggio fino a un massimo di 100 punti. Le iscrizioni sono articolare in tre fasi: scheda di iscrizione; modulistica e infine scheda tecnica e progetto.

Per l’invio delle proposte verrà attivata una procedura online che permetterà di concludere ognuno dei tre passaggi. Verrà aperta il 22 luglio, termine ultimo per l’invio delle candidature sarà il 22 novembre 2019.

Elenco dei finalisti comunicato entro 120 giorni dalla citata scadenza.

Info: Inail bando buone prassi sicurezza nei cantieri

