ISAC. Con nota del 6 marzo il Ministero del Lavoro informa sull’avvio del sistema sperimentale di compliance riguardante gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

Si tratta di un modello di compliance previsto dal PNRR (Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”) avviato in via sperimentale nel 2026 e che attraverso l’integrazione delle banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Inl fornirà indici affidabilità contributiva e di regolarità ai quali uniformarsi. Per la prevenzione del lavoro sommerso. Un sistema che mira a promuovere trasparenza e collaborazione tra le parti, per favorire comportamenti virtuosi e agire contro il lavoro sommerso.

Pervisti sistemi di premialità per le imprese. Isac verrà avviato inizialmente sui settori del commercio all’ingrosso alimentare e dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri. Dal 31 agosto 2026 verrà esteso su altri sei comparti fino ad arrivare infine a otto.

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