Covid. Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.27648 del l’8 settembre 2023 con Indicazioni per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Il documento, tenendo conto dell’andamento clinico del Covid, riporta indicazioni sui tamponi in caso di accesso ai Pronto Soccorso ospedalieri.

Il test non è indicato per l’accesso ai triage, mentre viene indicato per:

i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19;

per chi dichiara contatti stretti con caso Covid nei cinque giorni precedenti;

precedenti; tutti i pazienti che devono effettuare ricovero o un trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio.

La circolare ritiene inoltre indicato il tampone per nuovi ingressi e trasferimenti nelle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Circolare 11 agosto 2023

Per quanto riguarda le misure generali di prevenzione e protezione il Ministero ricorda la circolare n. 25613 dell’11 agosto 2023.

