Certificati di esenzione vaccino, certificazione verde per vaccinati all’estero, sperimentazione Covitar. Questi gli argomenti di tre distinte circolari del Ministero della Salute pubblicate il 4 e il 5 agosto 2021.

Esenzione

La circolare n.35309 del 4 agosto riporta indicazioni per l’esenzione dal vaccino delle persone che non possono vaccinarsi a causa di una condizione medica ai fini dell’accesso a quanto previsto dal comma 1, art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n 105

Esenzioni valide fino al 30 settembre 2021, termine entro il quale saranno temporaneamente validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Il testo riporta: modalità di rilascio dell’esenzione, monitoraggio, controindicazioni e precauzioni vaccini.

Vaccinati e guariti all’estero

La circolare n.35209 del 4 agosto riporta indicazioni per la certificazione verde per cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero. Certificazione rilasciata recandosi presso la Asl territoriale. Somministrazione seconda dose in caso di sola prima dose ricevuta all’estero.

Reithera

La circolare n.35444 del 5 agosto riporta infine informazioni per l’esenzione temporanea al vaccino, anche in questo caso scadenza 30 settembre 2021, per chi ha partecipato alla sperimentazione del vaccino Reithera.

