Sono state pubblicate dal Ministero della Salute il 30 novembre 2020 due nuove circolari con indicazioni di gestione in emergenza Covid: una sull’assistenza domiciliare, l’altra sull’accesso dei visitatori alle strutture residenziali.

Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. La prima circolare riporta indicazioni per la gestione a domicilio dei casi Covid ed è indirizzata in particolare ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS) per l’azione coordinata con le USCA e le altre unità sul territorio.

Gli argomenti trattati:

Scenari di gestione domiciliare,

Monitoraggio della saturazione dell’ossigeno a domicilio attraverso il pulsossimetro,

Principi di gestione della terapia farmacologica,

Raccomandazioni e decisioni Aifa sui farmaci Covid-19.

Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura è la circolare.

Il documento in questo caso riporta prassi e indicazioni per osservare ogni misura di prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture in oggetto prevista dalla normativa e in coerenza con con quanto previsto dal rapporto Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, versione agosto 2020. Per un’applicazione uniforme della gestione degli ospiti e dei visitatori.

Gli argomenti:

Indicazioni generali,

Test antigenici rapidi per i visitatori alle strutture residenziali autorizzati dal direttore della struttura.

Test molecolari per lo screening dei nuovi ingressi di assistiti e per il personale delle strutture,

Sospensione dell’accesso ai visitatori nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie qualora sia presente un caso Covid-19 o un focolaio in atto,

Sospensione di nuovi ingressi nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali con casi tra gli assistiti,

Hospice,

Misure organizzative e di prevenzione delle infezioni.

Info: Ministero Salute, circolari 30 novembre Covid domicilio e strutture residenziali

