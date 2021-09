Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti. Questa la circolare del Miur del 31 agosto con indicazioni per i dirigenti scolastici sulla gestione degli obblighi derivanti dal Green Pass negli istituti in vigore dal 1° settembre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111).

Come indicato dalla stessa circolare la questione trattata è: “come si verifica la certificazione verde Covid-19?”. Dopo aver riepilogato i criteri per il rilascio della certificazione previsti dall’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, ovvero vaccinazione, guarigione, tampone negativo e esenzione cartacea fino al 30 settembre per le persone che non possono essere vaccinate, la circolare riporta procedure ordinarie e automatiche di verifica.

Procedura ordinaria. Dovrà avvenire con App “VerificaC19” eseguita dal Dirigente o dai delegati, e in caso di schermata rossa il personale non potrà accedere e dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione.

Il QR dovrà essere verificato quotidianamente e non è previsto “il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita”.

Procedura automatizzata. Si tratta di una procedura prossima all’instaurazione che in accordo con il Garante per la Privacy dovrà permette al dirigete di ottenere i dati attraverso il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI. Sarà valida solo per le scuole statali e sarà oggetto di un prossimo intervento normativo.

