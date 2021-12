Con nota del 14 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha rilasciato una nuova piattaforma che dovrà essere utilizzata dai dirigenti scolastici per la verifica dello stato vaccinale del personale scolastico. Dell’obbligo vaccinale in vigore dal 15 dicembre 2021 per effetto del decreto. l’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

La piattaforma si integra con il sistema Sidi e va ad affiancare, non a sostituire, gli abituali strumenti di verifica del green pass che dovranno comunque essere utilizzati.

Il sistema permetterà a dirigente e delegato, una vota entrati con credenziali SIDI, di visualizzare quotidianamente lo stato vaccinale dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio. Con alert qualora siano avvenute modifiche dello stato vaccinale nelle 72 ore antecedenti.

Indicherà se la condizione del lavoratore sarà In regola o Non in regola. In questo caso si dovrà procedere a verifica e a mettere in pratica quanto previsto a nota MI prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021 Obbligo vaccinale scuola suggerimenti operativi.

Ripetiamo, come indicato dal Miur al termine della nota che: “la soluzione descritta si affianca e non sostituisce l’utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Verifica Green pass” sul SIDI e app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 2021“.

