Con la nota del 9 settembre il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato indicazioni, guida e video per l’utilizzo della piattaforma nazionale per il controllo automatico del green pass che è attivata dal 13 settembre 2021. Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

Si tratta della procedura semplificata di verifica che viene integrata nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), prevista dal Ministero nelle indicazioni di agosto in ottemperanza al Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, e al Dpcm 17 giugno 2021.

Permetterà la verifica automatica dei certificati dei dipendenti, in alternativa ai controlli all’ingresso, e la visualizzazione dei soli dati a essa relativi in un’unica schermata.

Questi i supporti per comprenderne l’utilizzo pubblicati dal Ministero:

Dpcm 10 settembre 2021

La piattaforma e le modalità semplificate di verifica green pass a scuola sono state inquadrate dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 217 del 10 settembre 2021. Che va a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Aggiunto allegato G.

“Il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione, descritta nell’allegato G, tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC. Tale funzionalita’ consente esclusivamente

di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validita’ del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC“.

