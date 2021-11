Approvato dal Consiglio dei Ministri n.48 del 24 novembre 2021 il decreto legge sulle Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Questa la nota pubblicato dal Governo a margine della conferenza stampa del 24 novembre 2021. Riassumiamo le misure previste:

dal 15 dicembre 2021 la terza dose entra nella routine vaccinale ;

; dal 15 dicembre vaccinazione obbligatoria per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militar, forze di polizia, personale del soccorso pubblico;

green pass passa da 12 a 9 mesi;

obbligo green pass per l’accesso ad alberghi, spogliatoi sport, trasporti regionali, interregionali e locali;

dal 6 dicembre green pass rafforzato che identificherà vaccinati e guariti, necessario per l’ingresso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste discoteche e cerimonie pubbliche.

green pass rafforzato in vigore in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022;

; in zona gialla dal 6 dicembre in poi;

in zona arancione dal 6 dicembre: “in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato”;

più controlli e piani provinciali delle prefetture;

apertura alla terza dose under 40;

possibili campagne vaccinali 5-12 anni dopo autorzzazione Ema e Aifa.

