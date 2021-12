Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare del 30 novembre 2021 Specifiche alla Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

La circolare aggiorna le disposizioni riguardanti la gestione scolastica dei casi Covid del 29 novembre 2021 e chiarisce: “in considerazione della sopravvenuta disponibilità manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021, potrà essere mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021“.

Dovrà essere garantita la didattica in presenza per 0-6 anni per “coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria”.

La circolare del 29 novembre 2021 viene quindi ritenuta superata.

