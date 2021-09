Terza dose vaccini Covid. Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.41416 del 14 settembre 2021 con indicazioni sulla somministrazione delle dosi addizionali o booster nella campagna vaccinale contro il Covid.

Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

La circolare segue il parere Aifa n 106167 del 10 settembre 2021. Per quanto riguarda la dose addizionale, dopo almeno 28 giorni dalla seconda, è prevista per l’ulteriore supporto di persone con trapianto di organi o con marcata compromissione del sistema immunitario. In dettaglio per:

“trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

attesa di trapianto d’organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico”.

Indipendentemente dal vaccino ricevuto nelle due dosi precedenti, o una in caso sia stato Janssen, verrà somministrato Comirnaty BioNTech/Pfizer dai 12 ai 18 anni e Spikevax Moderna ai maggiori di 18.

Il richiamo booster viene invece previsto per persone ad alto rischio derivante dalla professione o dallo stato di salute. Verrà somministrato a sei mese dalla seconda dose.

La campagna sulla terza dose verrà avviata quindi sulla fascia prioritaria ovvero dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi.

Ti potrebbe interessare