Con nota del 26 settembre Inps ha rilasciato la procedura online per la richiesta di indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti.

Si tratta dell’indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge 50/2022 e dal decreto del Ministero del Lavoro dello scorso agosto, per reddito non superiore a 35mila euro lorde nel 2021 e che sarà di 350 euro per reddito non superiore a 20mila euro.

Ricordiamo i beneficiari:

gestione speciale artigiani;

gestione speciale commercianti;

coltivatori diretti coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali;

pescatori autonomi;

liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

