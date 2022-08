Firmato dal ministro del Lavoro Orlando il decreto per il bonus 200 euro per i lavoratori autonomi. Si legge nella nota dello stesso Ministero del 10 agosto 2022.

Si tratta dell’indennità prevista dal Decreto Aiuti convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91, 600 milioni di euro per il 2022. In sintesi:

destinato a lavoratori autonomi e professionisti;

reddito inferiore a 35mila euro nel 2021;

nel 2021; beneficio non cumulabile con sostegni previsti dagli articoli 31 e 32 dello stesso Decreto Aiuti;

beneficio su domanda da presentare agli enti previdenziali.

