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Storie di alternanza e competenze, bando e scadenze 2026

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Scritto da il Iniziative

Storie di alternanza e competenze – Anno 2026. Con nota del 22 aprile il Ministero del Lavoro segnala la nuova edizione del premio Storie di alternanza e competenze indetto da Unioncamere, Camere di commercio italiane e Ministero dell’Istruzione e del merito.

Il concorso premia video racconti di esperienze di percorsi di Formazione scuola-lavoro. Due livelli di partecipazione, locale e nazionale. Prevista una menzione speciale su tema dell’IA.

Questa la pagina con tutte le informazioni. Scadenza invio domanda 9 ottobre 2026.

Segnalato contestualmente il bando Sinergie 4+2. Sei passi verso il futuro, dedicato agli Istituti Tecnici e Professionali, sui temi della filiera tecnologico-professionale. Candidature online fino 30 giugno 2026.

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