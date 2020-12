Pubblicato dal Governo – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 l’avviso pubblico per il reclutamento di medici infermieri e assistenti sanitari da impiegare nella prossima campagna di vaccinazione anti – Covid.

Avviso pubblico per la creazione di un elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica, nonché di infermieri e assistenti sanitari per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2.

L’avviso per impiego a tempo determinato riguarda:

3mila laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali;

12mila infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali.

Interessa anche medici pensionati.

Le candidature dovranno essere presentate a partire dal 16 dicembre 2020 sulla piattaforma online comunicata attraverso questa pagina.

Contestualmente il Commissario ha indetto una procedura d’urgenza per individuare fino a cinque agenzie per il lavoro per la gestione degli impieghi a tempo determinato.

Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e di infermieri e assistenti sanitari professionali per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2.

Candidature su Invitalia fino al 28 dicembre 2020. La stessa piattaforma potrà essere utilizzata per richiesta di informazioni entro il 22.12.2020, ore 18:00.

Info: Ministero Salute avviso pubblici personale vaccino Covid e agenzie lavoro

