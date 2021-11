Con nota del 10 novembre 2021 Aifa informa sulla decisione di Ema di avviare la valutazione sull’uso del vaccino i Spikevax di Moderna per i bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Il parere Ema, dopo la valutazione come di consueto compiuta dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), verrà notificato entro 2 mesi.

Il vaccino Spikevax di Moderna è attualmente autorizzato per tutte le persone con più di 12 anni.

