Con Dpcm del 4 febbraio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2022 viene introdotto dal 7 febbraio il nuovo sistema per il trattamento in modalità digitale delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. Il sistema è stato illustrato dal Ministero della Salute in una nota del 9 febbraio 2022.

Regime transitorio e CUEV

Il sistema è in vigore dal 7 febbraio, beneficierà di un periodo transitorio per le certificazioni cartacee che si concluderà il 27 febbraio 2022 e dal 28 febbraio il digitale diverrà esclusivo.

Come per il green pass, le certificazioni di esenzione digitali verranno rilasciate dal Piattaforma nazionale-DGC, con relativo QR code. Si tratta di una certificazione su richiesta, che l’utente dovrà scaricare utilizzando il Codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) che verrà consegnato ai pazienti, gratuitamente e su richiesta, dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o SASN.

Trascorso il periodo transitorio, “le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell’interessato

al medico certificatore”.

VerificaC19

La certificazione digitale non conterrà le motivazioni del rilascio dell’esenzione. Potrà essere scaricata anche in questo caso su:

Piattaforma nazionale-DGC

Fascicolo sanitario elettronico;

App Immuni;

App IO;

Sistema TS.

Il controllo avverrà con le stesse modalità delle certificazioni verdi COVID-19, tramite quindi app VerificaC19 già aggiornata ed evidenzierà esito identico a quello della vaccinazione.

La certificazione digitale avrà la stessa validità delle certificazione di esenzione e scadrà una volta scaduta quest’ultima.

DGC.GOV

Tutte le informazioni necessarie sull’esenzione digitale pubblicate sul portale dgc.gov.it

