Pubblicato dalla Presidenza del Consigli dei Ministri Dipartimento per lo sport il Nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”. Approvato con decreto del 22 ottobre 2020.

Il documento riprende e aggiorna tenendo in considerazione il Dpcm 18 ottobre 2020 i contenuti delle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f), il 19 maggio 2020. Elaborato d’intesa con CONI, CIP, Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”, Federazioni Sportive Nazionali e Associazioni Categoria di settore.

Capitolo 8: Il ruolo del medico competente: “Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, in un’ottica di approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica, il ruolo del medico competente, disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, è stato evidenziato dal Ministero della Salute con la circolare 00145 del 29 aprile 2020 (“Indicazioni operative relative all’attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”). La circolare anzidetta, infatti, rammenta che se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro”.

Questo l’indice:

Definizioni; Caratteristiche dell’agente virale sars-cov-2; Modalità di trasmissione; Sintomi; Criteri della valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo; Misure di prevenzione e protezione; Il ruolo del medico competente; Pratiche di igiene; Disposizioni per le piscine pubbliche e private; Modalità di attuazione delle misure; Modalita’ di verifica, controllo e monitoraggio delle misure; Sanzioni. Allegato 1 – Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico e relative disposizioni; Lo Sport continua in sicurezza – locandina.

Avviso e FAq

In merito all’applicazione del Dpcm 18 ottobre 2020 il Dipartimento ha pubblicato un avviso con chiarimenti datato 20 ottobre 2020 e relative FAQ.

Info: Governo Dipartimento Sport “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” aggiornamento 22 ottobre 2020

