Quarantena e autosorveglianza. Con la circolare n.9498 del 4 febbraio 2022 il Ministero della Salute aggiorna le e misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti ad alto rischio, alla luce di quanto previsto dal parere del CTS del 2 febbraio e dal Decreto-legge 4 febbraio n.5.

Viene ridotta la quarantena, per la popolazione asintomatica non guarita, vaccinata o con booster da meno di 120 giorni, a cinque giorni. Per le categorie citate restano in vigore le regole del Decreto-legge n.229 del 30 dicembre 2021, ovvero nessuna quarantena, obbligo FFP2 per dieci giorni, tampone con sintomi e al quinto giorno dal contatto.

Le nuove regole prevedono quindi quarantena di cinque giorni per:

asintomatici non vaccinati, ciclo vaccinale non completo o non completo da meno di 14 giorni;

non vaccinati, ciclo vaccinale non completo o non completo da meno di 14 giorni; asintomatici con ciclo primario o guariti da più di 120 giorni.

Quarantena di cinque giorni, test negativo al quinto giorno, test immediato in caso di sintomi, obbligo di FFp2 per dieci giorni.

