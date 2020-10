Mappatura dell’organismo e dei pericoli nella prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS). Questa la nuova scheda Eu-Osha pubblicata per la campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-22 – Alleggeriamo il carico lanciata il 12 ottobre 2020.

Body and hazard mapping in the prevention of musculoskeletal disorders. La scheda è in inglese e riporta informazioni e guide metodologiche per sessioni di mappatura del corpo e di mappatura dei pericoli, ovvero su metodologie tecniche interattive che possono essere utili all’individuazione di rischi derivanti dal lavoro e per la prevenzione dei Dms.

Questo l’indice:

Importance of worker participation;

Principles of worker participation;

Mapping;

Body mapping;

Running a body mapping session;

Hazard mapping;

Running a hazard mapping session;

Trade unions and mapping;

Input for risk assessment and monitoring processes;

Using mapping techniques in education and training;

Benefits and weaknesses of mapping techniques.

Info: Eu-Osha scheda su mappatura corpo Dms

Ti potrebbe interessare