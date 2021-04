Indetta da Eu-Osha la nuova edizione del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri, per la campagna 2020-22 Alleggeriamo il carico riguardante i DMS.

Il bando riguarda film e documentari che affrontino il tema del rischi sui luoghi di lavoro, diritti dei lavoratori, cambiamenti economici, settori, gruppi sociali come migranti, donne, lavoratori disabili, giovani lavoratori e lavoratori anziani.

In palio un premio di 5mila euro ai quali si aggiunge la sottotitolazione del film in più lingue europee, un trailer o un estratto del film nei siti Eu-Osha, presentazione in caso di eventi non commerciali e non pubblici tenuti ancora da Eu-Osha.

Il concorso figura come una delle categorie del “Doclisboa” che si terrà dal 21 al 31 ottobre 2021 a Lisbona in formato ibrido, in loco e online.

Qui il modulo per la candidatura. Scadenza 30 giugno 2021.

Info: Eu-Osha premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri

