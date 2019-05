Domenica 28 aprile Ilo celebrerà la “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro 2019 – World Day for Safety and Health at Work 2019” indetta per richiamare l’attenzione a livello mondiale sui temi della prevenzione negli ambienti di lavoro.

Safety and health and the future of work

Il tema della giornata sarà il futuro del lavoro, un futuro sicuro e sano, l’obiettivo per il quale le campagne e le iniziative condotte da Ilo finora sono state attivate. Sarà un appuntamento a partire dal quale fare il punto di quanto accaduto negli anni e tracciare le direttive per gli interventi futuri. L’ispirazione sarà il centenario dell’Ilo stessa, 100 anni di impegno e 100 anni di impegno nella sicurezza sul lavoro.

Ilo in occasione del 28 aprile presenterà il rapporto Safety and Health at the heart of the Future of Work: Building on 100 years of experience, la conoscenza acquisita, l’evoluzione dell’approccio alla sicurezza dal 1919 a oggi, i cambiamenti nel mondo del lavoro. Cambiamenti della tecnologia, demografici, climatici, che hanno influito sulle tipologie di rischio.

Secondo i dati Ilo attualmente ci sono 374 milioni di persone ferite da infortunio sul lavoro o colpite da una malattia professionale. L’86% delle morti per cause lavorative è rappresentato da malattie professionali, circolatorie 31%, tumori 26%, malattie respiratorie 17%.

Quattro gli argomenti chiave per le politiche future:

la tecnologia;

i cambiamenti demografici;

cambiamenti climatici;

cambiamenti nell’organizzazione del lavoro.

Il rapporto presentato il 28 aprile affronterà tali tematiche cercando di individuare un approccio multidisciplinare alla comprensione e alla prevenzione dei rischi emergenti.

