Agiamo insieme per una cultura positiva della salute e sicurezza. Questo il tema promosso dall’Ilo per l’edizione 2022 della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” che verrà celebrata il 28 aprile. Segnalata dal Ministero del Lavoro.

#SafeDay

Nel rapporto Rafforzare il dialogo sociale verso una cultura della sicurezza e della salute: cosa abbiamo imparato dalla crisi del COVID-19 pubblicato da Ilo il 14 aprile 2022 si evidenzia come più di 2,9 milioni di persone muoiano ogni anno per infortuni e malattie professionali e circa 402 milioni di persone sono coinvolti ogni anno in incidenti sul lavoro.

Su scala mondiale l’81% della totalità delle morti attribuibili alle condizioni di lavoro sono collegate alle malattie lavoro correlate e il 19% agli infortuni. I rischi professionali a lungo termine come orari e condizioni di lavoro proibitivi, esposizione a sostanze, fumi sono quelli a cui è possibile attribuire il maggior numero di decessi.

Da interviste condotte in 142 Paesi è emerso quanto in moltissimi casi sia impossibile denunciare o parlare sul luogo di lavoro dei problemi riguardanti la sicurezza e al contrario i luoghi di lavoro dove la condivisione e il dialogo sono attivi riportano in media il 64% in meno di incidenti e il 58% in meno di ricoveri.

La promozione della cultura della sicurezza e della salute, della prevenzione, passa per nella condivisione e nel dialogo, nelle prassi capaci di coinvolgere lavoratori, imprese, istituzioni nazionali, parti sociali, nella valutazione, nella segnalazione e nella lotta ai rischi. Nella partecipazione tripartita.

Sia in fasi e in Paesi in emergenza Covid che in fasi e Paesi post Covid. (Le schede Enhancing social dialogue towards a culture of safety and health).

Appuntamento centrale della Giornata sarà la “Discussione virtuale ad alto livello sull’agire insieme per costruire una cultura positiva della sicurezza e della salute”, che si terrà su Zoom (con registrazione) dalle 13:30 alle 14:45 e in diretta su YouTube. Presente il direttore generale Ilo Guy Reader.

Immagine poster Ilo Giornata mondiale sicurezza lavoro 2022

