ROMA – Raee. Si terrà a Roma il 7 giugno nella sala Auditorium del Ministero dell’Ambiente un incontro convocato dal Comitato di vigilanza e controllo Pile e accumulatori sulle novità previste a partire dal 15 agosto 2018 nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

“Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018”. Oggetto del convegno saranno le novità nel tratamento dei rifiuti dopo l’entrata in vigore del “campo aperto” nell’applicazione del D.lgs. 49/2014. Saranno presenti rappresentati del Comitato di vigilanza e controllo, Ispra, Centro di coordinamento Raee. Tra gli interventi: “Linee guida operative per la definizione dell’ambito aperto del d.lgs. 49/2014 ed esempi applicativi”, “Nuove categorie e gli adempimenti per i produttori”, “Prospettive dopo il 14 agosto 2018”.

La partecipazione è su iscrizione da effettuare indicando le proprie generalità a rin-2@minambiente.it. Oggetto: Incontro tecnico Raee.

Campo aperto

Sul tema è stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e dal Comitato di vigilanza e controllo in data 8 maggio 2018, il manuale Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto“ del Decreto Legislativo n. 49/2014.

Nel sommario:

“Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018;

Aspetti metodologici;

Definizione dell’ambito di applicazione;

Schema decisionale;

Esclusioni;

Richieste specifiche”.

Info: Ministero Ambiente, incontro Cosa cambia nella gestione dei Raee dal 15 agosto 2018

Ti potrebbe interessare