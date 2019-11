Si è conclusa con il summit di Bilbao del 12 e 13 novembre la campagna Eu-Osha Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose condotta nel biennio 2018-2019. Campagna che in due anni ha richiamato l’attenzione sui rischi, sulla prevenzione, sostituzione delle sostanze, buone prassi.

In termini di coinvolgimento si è trattato della campagna di maggior successo avviata finora dall’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, che ha raggiunto livelli “senza precedenti”. Così il direttore Eu-Osha Christa Sedlatschek: “La partecipazione alla campagna 2018-2019 ha raggiunto un livello senza precedenti. I punti focali dell’EU-OSHA hanno organizzato in oltre 30 paesi oltre 350 attività alle quali hanno aderito più di 17 000 partecipanti. Il vertice Ambienti di lavoro sani e sicuri segna la conclusione di questa fortunata campagna, che proseguirà ulteriormente offrendo al nostro pubblico strumenti pratici e orientamento e impegnandoci costantemente nella realizzazione del piano d’azione “Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni”.

Il summit si è tenuto come d’abitudine nella città nella quale ha sede Eu-Osha, negli spazi del Palazzo Euskalduna. Coinvolte istituzioni, parti sociali, aziende, hanno preso parte alla sessione plenaria d’apertura Christa Sedlatschek direttore Eu-Osha; Stefan Olsson, direttore della Divisione Occupazione della Commissione europea Occupazione, affari sociali e inclusione; video messaggio di Saila Ruuth, Segretario di Stato finlandese Ministro della Salute e degli affari sociali, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio europeo; Yolanda Valdeolivas, Vice Segretario di Stato per l’Impiego, Ministro del Lavoro, Migrazioni e previdenza sociale del Governo spagnolo; Mª Jesús San José, Ministro Lavoro e Giustizia del Governo basco; Ignacio Doreste, Advisor, ETUC; Kris De Meester, Presidente area Salute e sicurezza di BusinessEurope.

Nel corso dell’evento sono stati consegnati i riconoscimenti del Premio buone prassi e organizzati quattro workshop pomeridiani che hanno affrontato tematiche come:

“misure di prevenzione per ridurre al minimo l’esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro;

buone pratiche e interventi efficaci;

gestione sostenibile e sostituzione di sostanze pericolose nei processi di produzione;

sfide future per una prevenzione efficace”.

2020-2022 Healthy Workplaces Lighten the Load

La campagna che si prepara e che succederà a Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose sarà per la prima volta triennale e si concentrerà sui Dms, disturbi muscolo scheletrici. Ambienti di lavoro sani e sicuri alleggeriscono il carico.

Info: Eu-Osha, comunicato, immagini, video summit Bilbao 2019

